также в разделеПроисшествия
Полицейский открыл стрельбу в харьковском метро 27
В Одессе разбили памятную доску погибшему украинскому активисту 23
В здании одесской полиции обрушился потолок, есть пострадавшие 16
Убийство на охоте: погибший адвокат в деле Вороненкова начал стрелять первым 31
Школьный автобус попал в ДТП на Львовщине: в больнице 10 детей 30
Жительница Киевщины заказала убийство любовницы супруга 40
На Одесчине убийца-беглец пытался зарезать пограничника 28
В Боярке пьяная женщина на джипе «помяла» 5 авто 40
ООС: Боевики совершили 11 обстрелов, ранены 4 военных 19
Убит адвокат, защищавший подозреваемого по делу Вороненкова 148
Женщина заказала убийство любовницы своего мужа за $10 тысяч 55
Полицейский насмерть сбил пешехода 35
В Харькове произошло два ДТП: один человек погиб на месте 29
Во время конвоирования сбежал подозреваемый 33
Оккупанты 11 раз нарушили «тишину» 20
В Харькове мужчина подорвал себя гранатой 27
В Луцке в квартире многоэтажки прогремел взрыв 20
В результате обстрелов на Донбассе погиб 1 военный, еще 4 – ранены 33

За минувшие сутки, 11 ноября, вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил..

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов:

у Гнутово - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

неподалеку Верхнеторецкого - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Богдановки (за пределами участка разведения) и Широкино - из стрелкового оружия;

дважды у Красногоровки - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 9 вражеских обстрелов:

три у Луганского - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Орехово - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

четыре неподалеку от пивденного - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

у Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 11 ноября, в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги