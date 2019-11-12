За минувшие сутки, 11 ноября, вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил..
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов:
у Гнутово - из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
неподалеку Верхнеторецкого - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
в районе Богдановки (за пределами участка разведения) и Широкино - из стрелкового оружия;
дважды у Красногоровки - из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Старогнатовки - из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 9 вражеских обстрелов:
три у Луганского - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Орехово - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
четыре неподалеку от пивденного - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
у Новолуганского - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Вчера, 11 ноября, в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.
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