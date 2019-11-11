также в разделеРелигия
Митрополита УПЦ пригласили на торжества в честь 30-летия восстановления Витебской кафедры 26
В РПЦ увидели, что поддержка ПЦУ провоцирует раскол внутри Поместных Церквей, которые ее признали 27
Суд принял решение о возобновлении ликвидации Киевского Патриархата 10
Митрополит Антоний рассказал, почему не нужно бояться быть несовершенными 25
Многодетной семье священника УПЦ, чей дом сгорел, необходима помощь 10
Пять человек доставлены в полицию после столкновения активистов УПЦ КП с сотрудниками суда 15
Сторонники УПЦ КП штурмовали апелляционный суд и направились к офису Президента 50
Запорожский митрополит УПЦ считает, что ПЦУ будут внедрять в общество насильственно, как и ЛГБТ 13
Управделами УПЦ подарил православным верующим Словакии иконы украинских святых 13
Программу Митрополита Онуфрия «Слово Предстоятеля» посмотрели 7 миллионов зрителей 19
В Церкви рассказали, как бороться с «виртуальными пожирателями времени» 14
Фильм о Предстоятеле УПЦ «Наш Блаженнейший» появился онлайн 34
На Донеччине священник УПЦ обвенчал украинских военнослужащих 19
В Почаеве тысячи верующих УПЦ крестным ходом отметили память преподобного Иова 23
Предстоятель УПЦ рассказал, почему важно принимать все, что посылает Господь с благодарностью 11
Митрополит Онуфрий объяснил, почему Бог разрешает демонам приближаться к людям 24
В Греции архиереям ПЦУ не разрешили совершить Литургию 57
В Кипрской Церкви попросили Александрийского Патриарха не поминать Епифания 26

В Измаиле 10 ноября митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил освящение Свято-Георгиевского храма.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в основании Престола были положены святые мощи мучеников, а стены храма были помазаны святым Миром и окроплены освященной водой. Затем владыка Агафангел совершил первую Божественную Литургию в новоосвященном храме.

Архиерей вручил настоятелю храма протоиерею Виталию Кулачинскому награду Предстоятеля Украинской Православной Церкви – орден святого равноапостольного князя Владимира 2-ой степени. Поздравляя настоятеля с этой высокой наградой, Митрополит Агафангел отметил, что трудами протоиерея Виталия в городском парке за 10 лет вырос храмовый комплекс, включающий два храма, часовню в честь святой Анны и колодец. В 2009 году совершилась закладка первого камня в основание будущего храма.

По окончании богослужения вокруг храма был совершен крестный ход, во время которого возносились молитвы о мире и благополучии Украины. Затем Владыка Агафангел обратился ко всем присутствующим с архипастырским словом, в котором подчеркнул важность храма и богослужения в духовной жизни христиан.

В этот же день митрополит Агафангел посетил Свято-Николаевский Измаильский мужской монастырь, где отец наместник архимандрит Алипий (Цушко) ознакомил владыку с ходом восстановительных работ в обители, а также митрополит посетил строящейся храм архистратига Михаила в селе Ларжанка.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги