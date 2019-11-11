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Разгул неонацизма в Украине продолжается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед выпускниками Дипломатической школы и студентами ереванских вузов.

«Ведущие европейские державы пошли [в свое время] на поводу у тех, кто захватил незаконно власть и кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма в Украине. В Европе тоже такие тенденции есть. В Украине неонацисты просто правят бал», - приводит его слова ТАСС.

В этой связи Лавров обратил внимание на то, что неонацисты сегодня «в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти».

Россия призывает наблюдателей ОБСЕ при составлении отчетов по Донбассу отражать не просто перечисление количества жертв среди мирного населения и количества преднамеренных атак на гражданские объекты, а также показывать, кто это делает и на какой стороне больше жертв, заявил Лавров.

«Мы уже много раз просим наблюдателей ОБСЕ, которые трудятся в непростых условиях, там есть и россияне, и армяне, просим их в своих отчетах не просто перечислять количество жертв среди мирного населения, количество преднамеренных атак на гражданские объекты, а показывать, кто это делает и на какой стороне жертв больше, а на какой меньше», - добавил глава российского дипведомства.
ForUm

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