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Ветерана АТО Игоря «Тополю» Мазура задержали в Польше по специальному прямому запросу России, который не отображается в общей базе Интерпола.

Об этом сообщил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Когда узнал о задержании в Польше «Тополи» - удивился: неужели Игорь, прежде чем ехать, не мог проверить розыскную базу Интерпола? Выясняются интересные детали. «Тополя» был задержан не по «красной карточке» Интерпола, которую видят все. Игоря задержали по «церкулярному распоряжению», которое не высвечивается в общей базе Интерпола. То есть, россияне направили соответствующий «церкуляр» непосредственно в Польшу», - написал он в Facebook.

Тука предположил, что из факта прямого запроса следует, что россияне заранее знали о визите Мазура в Польшу.

«Знали и, соответственно, среагировали. Откуда россиянам стало известно о поездке Игоря – вопрос важный, но ответа на него еще нет», - отметил экс-чиновник.

Напомним, 9 ноября Игоря Мазура (позывной Тополя) задержали при пересечении польской границы на КПП Дорогуск-Ягодин по запросу России в Интерпол.

10 ноября его отдали на поруки украинскому консулу. На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса Мазур будет проживать в генеральном консульстве.
ForUm

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