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Во фракции «Слуга народа» нарабатывают концепт законопроекта о возможности отзыва народного депутата-мажоритарщика и проводят консультации с юристами.

Об этом рассказал лидер фракции Давид Арахамия, передает Укринформ.

«Он (законопроект, - ред.) на стадии наработки концепта. Мы обсуждаем возможность отзыва депутата-мажоритарщика из-за выражения недоверия со стороны избирателей», - сказал Арахамия.

На уточнение, какой механизм отзыва планируют предусмотреть в законопроекте, он привел пример Польши, где любой человек, утверждающий, что голосовал за определенного депутата и не доверяет ему, может начать сбор подписей о недоверии к этому депутату.

«Затем должен быть существенный процент этих людей, которые поддерживают этот вопрос и дальше какая-то процедура отзыва. Но сейчас идут консультации с юристами – конституционно это вообще, не конституционно. Потому что будут напрасные усилия, если мы что-то выработаем, проголосуем, а потом Конституционный Суд это вернет как неконстиуцйну норму», - отметил Арахамия.

По его словам, сейчас нет сейчас никаких дедлайнов по наработке законопроекта и нет конкретного плана на этот счет.

Напомним, Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики отложил рассмотрение законопроекта по совершенствованию правового регулирования вопроса вхождения народных депутатов Украины, избранных от политических партий, в состав депутатских фракций этих политических партий.

Законопроектом №1038 предлагалось внести изменения в закон «О статусе народного депутата Украины», дополнив статью 4 пунктом 7, статью 5 частью четвертой, и изложив статью 13 в новой редакции, по которым народный депутат, избранный от политической партии, обязан войти в состав депутатской фракции этой политической партии. Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 31 августа 2019 года.
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