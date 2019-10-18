Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает введение императивного мандата возможностью приучить депутатов быть ответственными.

Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть», передает Украинская правда.

«Моя личная позиция относительно императивного мандата, то я считаю, это было бы неплохо, если бы он был в Верховной Раде Украины. И приходя с одной политической силой, депутат несет ответственность как за те идеи и обещания, которые давал лично, так и за то, что сделала эта политическая сила. Если у депутата изменились взгляды, то ему следует уйти создать свою политическую силу или пойти на округ и доказать, что он мощный, самостоятельный и может снова попасть в Верховную Раду», - сказал спикер.

Ранее депутаты «Слуги народа» выразили большое недовольство проектом закона №1038 о внесении изменений в закон о статусе народного депутата, которым предлагается лишать нардепов мандата за невхождение во фракцию партии, от которой они избирались, и также за прекращение членства в такой фракции.

Депутаты заявили, что этим законом Офис президента и руководство партии хотят сделать из них «абсолютно ручных зверьков».

После этого председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что законопроект 1038 планируют снять с рассмотрения.

Сейчас в ВР зарегистрированы 2 законопроекта №1038 и №1045-1, предусматривающих лишение мандата депутата, если тот не вошел во фракцию партии, от которой избирался или которая его выдвигала, или вышел из фракции.

На данный момент в «Слуге народа» дорабатывают этот законопроект.