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10 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг совершил 7 обстрелов и 4 – в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Вчера, 10 ноября, в результате обстрелов, минно-взрывные травмы получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль. Угрозы жизни наших защитников нет.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.
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