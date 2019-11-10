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Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо сомневается в правдивости опубликованных 9 ноября данных соцопроса на оккупированных территориях Донбасса. Об сообщает на своей странице в Facebook сам Сивохо.

Он считает, что опрос проводился дистанционно, или с согласия «властей ЛДНР» и был отредактирован.

«Все, кто в теме, знают, что опросить face-to-face 1600 респондентов по структурированной анкете в домохозяйствах и не пообщаться потом с МГБ непризнанных республик невозможно. Соответственно, либо этот опрос проводился дистанционно, что умаляет его значимость, либо он был согласован с представителями власти т.н. ЛДНР, а значит, отредактирован в нужном ключе», - говорится в сообщении.

Советник секретаря СНБО обращает внимание на то, что это исследование появилось сразу после заявления «Голоса» о выходе из Минского процесса и «замораживании» неподконтрольных территорий.

«Очевидно, что кому-то очень не хочется мира и возврата украинских территорий. А в случае с выходом из минского процесса - выигрывает только Россия, которая сможет наконец-то избавиться от санкций и продолжить более активно «заниматься» «брошенными» Украиной территориями», - отмечает Сивохо.

При этом он выразил уверенность в том, что «ничего у них не получится».

«Мирный процесс необратим и сегодняшнее разведение войск в Петровском этому подтверждение», - подчеркнул советник секретаря СНБО.
ForUm

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