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Россия приветствует отвод сил Украины и так называемой «ДНР» на линии соприкосновения в районе Петровского. Об этом в субботу, 9 ноября, заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Борис Грызлов.

«Сегодня киевская сторона и донецкая сторона приступили к синхронному устранению нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует это событие», - сказал он.

Как сообщалось, сегодня началась практическая фаза разведения сил и средств на участке в районе Богдановки и Петровского. Сейчас военные отходят на другие позиции.
ForUm

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