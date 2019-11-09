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Национальное антикоррупционное бюро Украины изъяло в Министерстве обороны для проверки около 15 томов документов в рамках расследования договоров Минобороны с корпорацией «Богдан».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Речь идет о расследовании, которое проводит НАБУ по фактам закупки в прошлые годы вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины.

Как сообщил старший детектив НАБУ, сейчас бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей и ценообразования на эту продукцию.

В частности, проводится проверка обоснованности закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей «Богдан-2251» и грузовых автомобилей «МАЗ-5316» и «МАЗ-6317». В рамках производства детективы выясняют причины ежегодного роста на 30% цены на эти автомобили, а также законность и основания заключения дополнительных соглашений, которые увеличивали их стоимость.

Ожидается, что группа детективов-аудиторов НАБУ будет работать в Минобороны минимум два месяца. В оборонном ведомстве отметили, что сотрудничают со следствием.
ForUm

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