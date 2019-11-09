30 лет назад, 9 ноября 1989 года, была разрушена Берлинская стена - стена-граница, ставшая одним из символов Холодной войны и разделения Германии.
В ГДР Берлинскую стену официально именовали Антифашистским оборонительным валом, в ФРГ — Позорной стеной.
В историю же она вошла как наиболее материальное воплощение «железного занавеса»: Западный и Восточный Берлин, а с ними и два мира, разграничили более 155 км бетонных и металлических заграждений, дополнительно оснащенных на большинстве участков «полосой смерти». Земляные рвы, колючая проволока, сигнальное ограждение под электрическим напряжением, полосы из острых шипов и контрольно-следовые песчаные участки, сторожевые вышки и конвой, готовый открыть огонь на поражение — все это было призвано удержать жителей ГДР от попыток побега в ФРГ.
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