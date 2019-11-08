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Президент Владимир Зеленский посетил офис Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, где встретился с главой миссии Яшаром Халитом Чевиком. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава миссии ОБСЕ рассказал о работе СММ и нынешней ситуации безопасности в зоне проведения операции Объединенных сил и отметил положительные сдвиги относительно процесса разведения сил и средств на линии разграничения, начиная с июня этого года. Так, сейчас у населенного пункта Золотое-4 продолжается демонтаж фортификационных сооружений.

Также Яшар Халит Чевик засвидетельствовал возобновление процесса разведения в районе Богдановки (Петровское), которое должно начаться 9 ноября в 12:00.

«Несмотря на сложную ситуацию, мы осуществили разведение вблизи Золотого. Сделали все в сроки и безопасно. За это мы благодарны всем: и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал», - сказал Зеленский.

Он отметил, что лично посещает места, где планируется разведение сил и средств, чтобы осмотреть условия жизни местных жителей и услышать их отношение к разведению.

«Мы были в Станице Луганской. Уже до конца ноября закончат мост. Затем были в Золотом. Мы видим, что почти все ждут разведения и радуются, что оно запланировано», - заявил президент.

Также он отметил, что сейчас в Золотом государственная власть уже решает проблемы инфраструктуры, доступа скорой медицинской помощи и врачей к местным жителям.

Стороны обсудили возможность допуска Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в сложные районы на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса и пограничных зон Украины и России.

Председатель СММ ОБСЕ также сообщил об уменьшении количества жертв после объявления очередного перемирия в июле этого года.  

Как сообщал ForUm,  зеркальное разведение войск на участке у Золотого началось в полдень 29 октября.
ForUm

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