В Киеве патрульные полицейские дважды за сутки задерживали нетрезвого водителя фуры.

Как сообщается на странице ведомства в Facebook, в четверг около 19:00 патрульные получили вызов «Нарушение ПДД». По словам заявителя, водитель грузовика заехал на парковку быстрого питания на улице Вышгородской и совершил ДТП, чем осложнил дорожное движение.

Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили грузовик Renault и его 31-летнего водителя. Во время общения с мужчиной инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения, поэтому ему предложили пройти освидетельствование с помощью драгера. Результат – 2.73 промилле.

Также сотрудники заведения сообщили, что водитель, двигаясь задним ходом, повредил их забор.

На водителя инспекторы составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения), и ст.124 (совершение ДТП без пострадавших) КоАП.

Утром, 8 ноября, к патрульным обратилась гражданка и сообщила, что когда она шла домой, ей преградил движение водитель грузовика. Патрульные разыскали водителя, и во время общения с ним обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора Драгер, который показал результат – 1,22 промилле.

Во время проверки документов инспекторы установили, что вчера вечером на водителя Renault уже составлялся протокол за управление в состоянии опьянения (тогда показатель Драгера был - 2,73) и за совершение ДТП, и он был предупрежден о запрете дальнейшего движения, до момента пока не протрезвеет.

На 31-летнего водителя патрульные составили еще один протокол по статье 130 «Управление в состоянии опьянения» и вынесли постановление по ч.1 ст.122 КУоАП за нарушение ПДД.