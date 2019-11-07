Президент Владимир Зеленский считает главной победой нынешнего созыва Верховной Рады принятие около 70 важных для страны законов. Свое мнение по этому поводу он высказал, общаясь за рулем авто Tesla, ролик разговора размещен на YouTube-канале «Зе!Президент», сообщает УНИАН.



«Это и возвращение ответственности за незаконное обогащение, и действительно громкий закон о снятии неприкосновенности, судебная реформа, перезагрузка Генеральной прокуратуры. Много законов для улучшения бизнес-климата», – сказал он.

По его словам, и европейцы, и представители МВФ, «Всемирного банка» и ЕБРР довольны тем «турбо-режимом», в котором работал украинский парламент. «Все очень довольны, даже говорили: давайте немного медленнее».

При этом минусом работы Верховной Рады президент назвал то, что другие партии, представленные в парламенте, не хотят голосовать: «Каждый из них считает, что он главный оппозиционер».



