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Уровень ксенофобии в Украине за год несколько снизился, хуже всего украинцы относятся к африканцам и ромам.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает «Украинская правда».

Согласно опросу, в Украине наименьшая социальная дистанция к украиноязычным и русскоязычным украинцам (индекс 2,2 и 2,7 соответственно).

Большинство опрошенных готовы допустить представителей этих групп как членов своей семьи и близких друзей.

Затем идут белорусы (3,2) и россияне (3,6). Все эти показатели не изменились значимо за последний год, только расстояние к россиянам немного уменьшилась (было 3.8).

Затем идут несколько этнических групп – поляки, евреи, крымские татары, канадцы, американцы, немцы с примерно одинаковой социальной дистанцией 4,1-4,3.

Завершают иерархию социальных дистанций французы (4,4), румыны (4,7), африканцы (5,2), и на последнем месте ромы (5,4).

Относительно общего уровня ксенофобии указывается, что его уровень в Украине рос с некоторыми колебаниями с 1994 до 2007 года, он вырос за этот период с 3,5 до 4,3 баллов (это максимальный уровень за все время наблюдений).

«С 2008 по 2013 индекс снизился до 4,0 баллов. В 2014 мы провели два опроса - в феврале (балл 4,16) и в октябре (балл 4,01), средний балл 4,09 (то есть примерно 4,1). Далее индекс ксенофобии с некоторыми колебаниями немного вырос (с 4,1 до 4,2 частично за счет роста социальной дистанции до русских) и в сентябре 2019 вернулся к уровню 2013 года», - сообщают в КМИС.

Исследование проводилось по шкале американского социолога Эмори Богардуса (адаптированной Н.Панина). Для каждой этнической группы из перечня респонденты должны ответить, насколько близкие отношения они готовы допустить с представителями каждой из групп. Это называется социальной дистанцией. Минимальная социальная дистанция 1 (согласен допустить в качестве члена семьи), максимальная 7 (не пускал бы в Украину).

С 6 по 16 сентября было лично опрошено 2035 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Погрешность значение индекса ксенофобии для массива в целом 0.09.

 
ForUm

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