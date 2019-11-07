также в разделеОбщество
Украинские предприятия и таможенники поставляли оборудование для ВМФ РФ 4
В Луцке украли один из символов города 9
Полиция открыла два дела по факту драки ультрас во Львове 12
Зеркаль возглавит делегацию Украины на слушаниях Международного Суда ООН 13
Суд обязал ГБР начать уголовное расследование против Александра Ткаченко за злоупотребление властью при принятии решения о приватизации Одесской киностудии 16
НАПК в октябре зафиксировало более 100 нарушений закона 11
ВСУ готовы начать разведение сил в Петровском 8 ноября 16
Гончарук обещает за 3 года достроить многострадальный мост в Запорожье 23
Вышинский объяснил, почему не приехал на суд в Киев 14
Печерский суд арестовал участницу АТО «Пуму» 39
Звезда украинского Сomedy Сlub заявил, что по Киеву толпами ходят фашисты 62
В Roshen подтвердили, что Порошенко переписал бизнес на сына 47
Полиция открыла дело из-за драки Геруса и Ляшко 68
Сбежавшего от пограничников россиянина задержали в Василькове 43
Главный следователь СБУ продержался в должности 4 месяца 24
У сумского судьи отобрали баночку со взяткой 38
Порошенко приехал в Станицу Луганскую проверить ход разведения 75
В Польше оштрафовали мужчину, сорвавшего табличку с консульства Украины 14

Данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев свидетельствуют, что в Украине проживают более 35 тысяч лиц без гражданства.

Об этом сообщил представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу во время открытия мурала «Маленький гражданин» в четверг в Киеве, передает Укринформ.

«Во всем мире более 10 миллионов людей, которые не имеют национальности, но не очень много людей знают об этой проблеме. В Украине проживают более 35 тысяч человек без национальности. И, к сожалению, Украина имеет самые высокие цифры в Европе в части людей, которые находятся под риском безгражданства», - сказал Матеу.

В то же время он подчеркнул, что с этой проблемой можно справиться, и в этом году Кыргызстан стал первой страной, которой удалось полностью решить проблему безгражданства.

По словам Матеу, это было сделано благодаря усилиям правительства, гражданского общества и при международной поддержке.

«Поэтому в Украине мы поддерживаем правительство в том, чтобы предупредить безгражданство или предотвратить его. Мы приветствуем регистрацию законопроекта в Верховной Раде на прошлой неделе, который будет определять процедуру определения статуса людей, которые могут оказаться под риском безгражданства», - сказал представитель УВКБ ООН в Украине.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги