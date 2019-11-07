7 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили «на горячем» судью Заречного районного суда Сум после получения им неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долл.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, судья требовал неправомерную выгоду у гражданина за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.

Сейчас осуществляются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении лицу о подозрении.