Национальное агентство по предотвращению коррупции в октябре выявило признаки 104 нарушений законодательства.

Как сообщает пресс-служба НАПК, уполномоченные лица агентства составили и направили в суд 70 протоколов об административных правонарушениях.

Из них 9 протоколов за несоблюдение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 1 протокол – о нарушении ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности, и 2 протокола - о невыполнении законных требований НАПК.

За нарушение сроков представления деклараций составлено 6 протоколов, за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии – также 6, 4 протокола - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

За нарушение порядка представления отчета политической партии НАПК направило в суд 35 протоколов, за нарушение порядка предоставления или получения взноса в пользу политпартии – 5 протоколов. Кроме того, за невыполнение законных требований НАПК направлено в суд 2 протокола.

Утверждено 26 обоснованных выводов о выявленных признаках правонарушений, связанных с коррупцией.

Из них по результатам проверок в 20 декларациях обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов – всего более чем 193 млн грн, а также установлены признаки умышленного непредставления 6 деклараций.

Кроме этого, в октябре утверждено 102 решения о результатах полных проверок деклараций.

Также НАПК направило 8 предписаний. Из них 5 внесены по результатам мониторинга соблюдения законодательства о конфликте интересов и других ограничений по предотвращению коррупции, 3 – по результатам проверок государственных органов.

С начала года НАПК зафиксировало 2497 нарушений антикоррупционного законодательства.