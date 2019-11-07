В Польше суд присудил штраф в 1 тыс. злотых злоумышленнику, который сорвал табличку с консульства Украины.

Как сообщает Польское радио, Томаш А. признался, что уничтожил вывеску с гербом Украины, которая была на стене здания Почетного консульства Украины. Он заявил, что был пьян, и это была «хулиганская выходка», утверждая, что у него нет негативных чувств к Украине и украинцам.

Случай произошел в начале апреля этого года в центре Ополя. Утром на тротуаре прохожие заметили уничтоженную вывеску из искусственного материала с гербом Украины, которая ранее висела на стене здания, где находятся офисы консульства.

Прокурор предложил вынести приговор без продвижения дела со штрафом в 1000 злотых. Дополнительно подсудимый должен оплатить ремонт вывески и оплатить судебные услуги. Суд принял предложение прокуратуры, приняв во внимание признание вины и раскаяние подозреваемого.