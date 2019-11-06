Владимир Зеленский постановил создать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при Президенте Украины и утвердил его состав.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, согласно указу № 808/2019 от 6 ноября, Совет создан с целью обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.

Также этим указом президент утвердил положение о Совете по вопросам свободы слова и защиты журналистов и его персональный состав.

В соответствии с положением, Совет является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины. Основные его задачи – формирование предложений по защите информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечение реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов.

Совет анализирует законодательство в информационной сфере и разрабатывает предложения по его совершенствованию; осуществляет мониторинг состояния обеспечения защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова в Украине, соблюдения журналистских стандартов, вносит предложения относительно усиления гарантий законной деятельности работников СМИ.

Также Совет может разрабатывать мероприятия по конструктивному взаимодействию государственных органов, институтов гражданского общества, средств массовой информации по вопросам свободы слова и деятельности журналистов.

Кроме того, он осуществляет мониторинг информационного пространства, формирует предложения по решению актуальных вопросов защиты информационной безопасности Украины.

Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов состоит из секретаря, который организует его деятельность и председательствует на заседаниях, и других членов Совета. Они участвуют в работе Совета на общественных началах. Персональный состав Совета утверждает Президент.

Члены совета принимают участие в его работе лично, без права делегирования полномочий по участию в заседаниях и права голоса на них другим членам Совета или иным лицам.

Заседание Совета является правомочным при условии присутствия на нем более половины состава. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании путем личного открытого голосования. В случае равного распределения голосов голос секретаря Совета является решающим.

Секретарем Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов указом Президента утвержден общественный деятель Вадим Миський (по согласию). Также в его состав вошли: юрист Александр Бурмагин, журналист, продюсер Наталья Влащенко, юрист Ирина Городецкая, журналист Наталья Гуменюк, общественный деятель Диана Дуцик, продюсер Павел Елизаров, журналист Максим Кречетов, общественный деятель Татьяна Лебедева, журналист и редактор Светлана Остапа, редактор Людмила Писанко, общественный деятель Татьяна Попова, общественный деятель и журналист Сергей Томиленко, юрист, общественный деятель Тарас Шевченко и общественный деятель Сергей Штурхецкий.

В то же время Зеленский своим указом признал утратившими силу указ президента Украины от 23 февраля 2016 № 61 «О Совете по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова»; указ от 12 декабря 2016 № 552 «Об изменениях в составе совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова»; указ президента Украины от 15 декабря 2017 № 421 «Об изменениях в составе Совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова».