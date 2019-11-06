В Украине с начала года 208 журналистов пострадали в результате своей профессиональной деятельности.

Об этом заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк во время парламентских слушаний на тему «Безопасность деятельности журналистов в Украине», сообщает 112 Украина.

«С начала года, за 10 месяцев этого года, в Украине пострадали 208 журналистов результате своей профессиональной деятельности», - сказала директор Института массовой информации Оксана Романюк.