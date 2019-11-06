Оперативники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили преступную деятельность действующих и бывших сотрудников Службы на незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления «услуг». Бывший сотрудник подбирал заказчиков, действующие - технически обеспечивали снятие информации. Стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составила девять тысяч долларов США. Досудебное следствие устанавливает точное количество абонентов, пострадавших от действий фигурантов дела.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие. Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, фигуранты производства задержаны, принимается решение об объявлении им о подозрениях в совершении уголовного преступления. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры.