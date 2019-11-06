Вчера, 5 ноября, в Харьковской области неизвестные обстреляли автомобиль местного активиста, сообщает пресс-служба областной полиции.

В 21:30 в дежурную часть Великобурлукского отделения полиции поступила информация от местного жителя. Он сообщил, что вблизи села Подсреднее на грунтовой дороге неизвестные из автомобиля совершили несколько выстрелов по его автомобилю.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники уголовного розыска Великобурлукского отделения полиции.

Сейчас сотрудники полиции осуществляют осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства. Личный состав отделения ориентирован на розыск лиц, причастных к стрельбе.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.