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За минувшие сутки, 5 ноября, вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 4 обстрела:

дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

у Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

3 обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

у Орехово - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Хутора Вольного - из АГСов;

неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Вчера, 5 ноября, ранений в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этих суток вооруженные формирования РФ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по нашим позициям в районе Крымского. Обстрел продолжался 35 минут. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
ForUm

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