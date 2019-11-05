Министерство иностранных дел Украины не считает целесообразным и юридически взвешенным решением арест российских судов за рубежом как реакцию на игнорирование Москвой решение Международного трибунала по морскому праву. Об этом в интервью Радио Свобода заявила временная исполняющая обязанности директора департамента международного права МИД Оксана Золотарева.

«Конвенция ООН по морскому праву обеспечивает полную свободу судоходства во всех акваториях, поэтому говорить об аресте российских судов за рубежом за нарушение Россией других норм и принципов международного права - это не очень корректно с юридической точки зрения. Арестовывая судна Российской Федерации, мы можем прибегать к таким же нарушений, как удается Российская Федерация. Украина является правовым государством, и мы верим в механизмы мирного разрешения споров, поэтому прибегать к нарушению других норм международного права - не считаю, что это целесообразно», - сказала Золотарева в программе «Ваша Свобода».

По ее словам, Украина пока не может установить сумму возмещения, которой потребует от России за захват военных кораблей.

«Этот вред будет измеряться и в денежном эквиваленте, но мы еще не вычисляли ту сумму. Конечно, когда или если мы получим корабли, нам будет проще оценить тот вред, который нанесен самым кораблям. Мы все видели в ноябре (2018), что корабли были повреждены, мы не знаем, что сейчас происходит с кораблями, воздействия на них проводятся. Корабли были оборудованы достаточно дорогими телекоммуникационными системами, и, как только получим корабли, мы сможем более четко говорить о тех убытках, которые нам причиненные», - сообщила Золотарева.

Украина семь раз обращалась к России с требованием вернуть захваченные в Черном море украинские корабли. Ответов на одно обращение в Киеве не получили.