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После разоблачения контрразведчиками Службы безопасности Украины ряда агентов, работавших на 316 разведывательный центр ГУ ГШ ВС РФ, за провалы в оперативно-служебной деятельности освобожден от должности его начальник Петр Каменщиков, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, 316 центр российской военной разведки дислоцируется в Новороссийске Краснодарского края. Его сотрудники принимали непосредственное участие в аннексии Российской Федерацией АР Крым в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе обеспечивают разведывательной информацией оккупационные российские подразделения на востоке Украины.

Контрразведчики установили, что Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке украинских граждан. Они пополняли агентурные сети для сбора разноплановой разведывательной информации, а также входили в агентурно-боевые группы для подготовки и проведения диверсионных акций на территории Украины.

Отмечается, что украинская контрразведка, начиная с 2014 года, успешно реализует мероприятия по прекращению этой противоправной деятельности российской спецслужбы путем обнаружения, задержания и привлечения к уголовной ответственности агентов иностранной военной разведки. Только во время последнего обмена по схеме «35 на 35», который состоялся 7 сентября, в РФ было передано четырех уличенных контрразведкой и осужденных за государственную измену агентов 316 РЦ ГУ ГШ ВС РФ.

По имеющимся у контрразведки данным, руководителя разведывательного подразделения капитана 1 ранга Петра Каменщикова, несмотря на значительный авторитет и положительные рекомендации руководства, за очевидный провал освободили от занимаемой должности.

В СБУ подчеркнули, что решается вопрос о привлечении Каменщикова и других сотрудников центра, непосредственно задействованных в разведывательно-подрывной деятельности против Украины, к уголовной ответственности по ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас одному из кураторов украинского направления 316 РЦ ГУ ГШ ВС РФ капитану 3 ранга Алексей Аненко СБ Украины уже направила пакет документов с подозрением о совершении этого преступления. Получение им подозрения подтверждено международным почтовым сервисом.
ForUm

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