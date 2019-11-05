Сегодня около 10:00 на улице Овражной в Днипре произошло ДТП с участием маршрутным такси и автомобилем Volkswagen.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, предварительно 29-летняя водитель Volkswagen не справилась с управлением, автомобиль занесло на встречную полосу, где в это время двигалась маршрутка.

Детали аварии выяснит следователь по ДТП.

По данным патрульных, получили ушибы 6 пассажиров общественного транспорта. Их госпитализировали скорая помощь. Травмы получила и водитель Volkswagen. Ее также доставили в больницу.