также в разделеПроисшествия
На Закарпатье в лесу нашли тело грибника 17
У полтавских предпринимателей под Одессой украли 12 миллионов 26
Боевики ранили на Донбассе 16-летнего парня 17
ООС: Боевики совершили 20 обстрелов из запрещенного оружия 10
В Мариуполе пешеход за замечание зарезал водителя 65
В убийстве девушки под Одессой подозревают 15-летнего парня 27
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ 13
На Донбассе из-за обстрела боевиков эвакуировали учеников из школы 32
Во Львове временно запретили катать людей на конных каретах 25
В Херсоне школьники устроили «разборки» со стрельбой 24
Под Киевом россиянин сломал флагшток с флагом ОУН 40
На Херсонщине в Днепре произошел массовый мор рыбы 21
На Закарпатье задержали 12 нелегалов 14
В Польше в результате ДТП пострадал украинец 17
Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен 1 военный 26
На Донбассе ранен украинский военный 18
Трое погибших после лобового столкновения на Николаевщине 28
На трассе Киев-Одесса в ДТП погиб человек 29

Сегодня около 10:00 на улице Овражной в Днипре произошло ДТП с участием маршрутным такси и автомобилем Volkswagen.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, предварительно 29-летняя водитель Volkswagen не справилась с управлением, автомобиль занесло на встречную полосу, где в это время двигалась маршрутка.

Детали аварии выяснит следователь по ДТП.

По данным патрульных, получили ушибы 6 пассажиров общественного транспорта. Их госпитализировали скорая помощь. Травмы получила и водитель Volkswagen. Ее также доставили в больницу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги