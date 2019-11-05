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Реакция на обычный информационный запрос от студентки второго курса была неоправданной и чрезмерно эмоциональной, заявил ректор НУ «Острожская академия» Игорь Пасечник.

Соответствующее обращение он опубликовал в Facebook.

«Я признаю, что моя реакция на обычный информационный запрос от студентки второго курса была неоправданной и чрезмерно эмоциональной, а некоторые мои высказывания могли бы получить и очень буквальная трактовка, которое оскорбило достоинство присутствующих на встрече студентов. За это я приношу свои извинения и благодарю студентов за критическую позицию, которую обязательно учту в дальнейшем общении», - говорится в нем.

Напомним, студентка Острожской академии, журналистка местного издания Ostroh.Info, поинтересовалась у ректора Игоря Пасечника стоимостью установленных на кампусе скульптур. После этого, по ее словам, декан вызвал девушку к себе в кабинет, а ректор специально собрал студентов, чтобы раскритиковать ее поступок.   Ректор заявил, что его «до глубины души оскорбило такое поведение девушки». Он считает, что студентам Острожской академии не следует отправлять информационные запросы к своему университету, потому что это противоречит неписаным правилам этики.
ForUm

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