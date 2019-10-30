Студентка Острожской академии, журналистка местного издания Ostroh.Info, поинтересовалась у ректора Игоря Пасечника стоимостью установленных на кампусе скульптур. После этого, по ее словам, декан вызвал девушку к себе в кабинет, а ректор специально собрал студентов, чтобы раскритиковать ее поступок, пишет Четвертая власть.

Пасечник заявил, что действия студентки-журналистки противоречат определенным неписаным правилам этики. Вместе с тем эксперты говорят, что слова и действия ректора – это нарушение закона.

11 октября журналистка-студентка второго курса подала официальный информационный запрос в академию. Она хотела выяснить, сколько стоят увеличенные копии скульптур, установленные около университета.

Подав запрос, девушка перезвонила в ректорат, чтобы убедиться, что запрос получили, и объяснила, что собирает материал для местного СМИ.

21-го октября ее вызвал декан гуманитарного факультета Максим Карповец и назвал подачу запроса «неправильным поступком» и «нарушением субординации, которая должна быть в университете», и, по словам девушки, советовал ей, как нужно писать журналистские материалы.

22-го октября ректор Пасечник вызвал к себе на встречу студентов-журналистов первого и второго курсов.

На этой встрече студенты могли поставить только заранее согласованные с деканатом вопросы. Студентка Дарья Борисович спросила, почему запрос Светланы вызвал такую ​​бурную реакцию.

Ректор ответил, что его «до глубины души оскорбило такое поведение девушки». Он считает, что студентам Острожской академии не следует отправлять информационные запросы к своему университету, потому что это противоречит неписаным правилам этики.

«Если бы это произошло в другом вузе, тот, кто подал этот запрос, уже бы ласточкой вылетел оттуда, гарантирую, - сказал Пасечник и посоветовал «переводиться в другой вуз всем, кому что-то не нравится в Острожской академии».

Пасечник считает, что информационные запросы должен получать от «чужих журналистов», а от «своих студентов - хорошие, дружеские, нравственные отношения».

На лекции он рассказал, сколько стоят скульптуры, и попросил девушку, которая подавала запрос, забрать в ректорате копии документов, которыми она интересовалась.

Во время встречи со студентами ректор позволял себе высказывания: «Если бы это был мой ребенок, я бы его избил».

Медиаюрист Вита Володовская с Общественной организации «Лаборатория цифровой безопасности» называет этот случай свидетельствующим о том, что «администрация университета глубоко не понимает не только законодательство о доступе к публичной информации, но и в целом ценность прав человека».

«По Закону Украины «О доступе к публичной информации», никто не должен объяснять, почему подает запрос. Публичная информация – не чья-то собственность: любой имеет право свободно ее получить. Ректор оценивает подачу запроса - один из основных инструментов в журналистской работе - как нечто негативное и оскорбительное. Такая «этика» противоречит украинскому законодательству, а в действиях администрации университета признаки цензуры и давления на журналистку», - отметила Володовская.