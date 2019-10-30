Студентка Острожской академии, журналистка местного издания Ostroh.Info, поинтересовалась у ректора Игоря Пасечника стоимостью установленных на кампусе скульптур. После этого, по ее словам, декан вызвал девушку к себе в кабинет, а ректор специально собрал студентов, чтобы раскритиковать ее поступок, пишет Четвертая власть.
Пасечник заявил, что действия студентки-журналистки противоречат определенным неписаным правилам этики. Вместе с тем эксперты говорят, что слова и действия ректора – это нарушение закона.
11 октября журналистка-студентка второго курса подала официальный информационный запрос в академию. Она хотела выяснить, сколько стоят увеличенные копии скульптур, установленные около университета.
Подав запрос, девушка перезвонила в ректорат, чтобы убедиться, что запрос получили, и объяснила, что собирает материал для местного СМИ.
21-го октября ее вызвал декан гуманитарного факультета Максим Карповец и назвал подачу запроса «неправильным поступком» и «нарушением субординации, которая должна быть в университете», и, по словам девушки, советовал ей, как нужно писать журналистские материалы.
22-го октября ректор Пасечник вызвал к себе на встречу студентов-журналистов первого и второго курсов.
На этой встрече студенты могли поставить только заранее согласованные с деканатом вопросы. Студентка Дарья Борисович спросила, почему запрос Светланы вызвал такую бурную реакцию.
Ректор ответил, что его «до глубины души оскорбило такое поведение девушки». Он считает, что студентам Острожской академии не следует отправлять информационные запросы к своему университету, потому что это противоречит неписаным правилам этики.
«Если бы это произошло в другом вузе, тот, кто подал этот запрос, уже бы ласточкой вылетел оттуда, гарантирую, - сказал Пасечник и посоветовал «переводиться в другой вуз всем, кому что-то не нравится в Острожской академии».
Пасечник считает, что информационные запросы должен получать от «чужих журналистов», а от «своих студентов - хорошие, дружеские, нравственные отношения».
На лекции он рассказал, сколько стоят скульптуры, и попросил девушку, которая подавала запрос, забрать в ректорате копии документов, которыми она интересовалась.
Во время встречи со студентами ректор позволял себе высказывания: «Если бы это был мой ребенок, я бы его избил».
Медиаюрист Вита Володовская с Общественной организации «Лаборатория цифровой безопасности» называет этот случай свидетельствующим о том, что «администрация университета глубоко не понимает не только законодательство о доступе к публичной информации, но и в целом ценность прав человека».
«По Закону Украины «О доступе к публичной информации», никто не должен объяснять, почему подает запрос. Публичная информация – не чья-то собственность: любой имеет право свободно ее получить. Ректор оценивает подачу запроса - один из основных инструментов в журналистской работе - как нечто негативное и оскорбительное. Такая «этика» противоречит украинскому законодательству, а в действиях администрации университета признаки цензуры и давления на журналистку», - отметила Володовская.
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