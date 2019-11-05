Вечером 4 ноября спасателям поступило сообщение, что во время сбора грибов в лесном массиве в районе с. Пацканево Ужгородского района заблудился местный житель 1990 года рождения (инвалид III группы).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГосЧС, для проведения поисковых работ были привлечены шесть спасателей Ужгородского горного поисково-спасательного отделения и около 15 человек местного населения.

В 02:00 5 ноября из-за сильного тумана поиски были приостановлены до наступления светового дня.

Уже в 07:00 спасатели возобновили поиски.

В 10:05 одной из поисковых групп, на расстоянии около пяти километров от населенного пункта, был найден мужчина без признаков жизни. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Проводятся следственные действия.