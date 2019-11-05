также в разделеПроисшествия
В Днипре джип врезался в маршрутку: 7 пострадавших 11
У полтавских предпринимателей под Одессой украли 12 миллионов 26
Боевики ранили на Донбассе 16-летнего парня 17
ООС: Боевики совершили 20 обстрелов из запрещенного оружия 10
В Мариуполе пешеход за замечание зарезал водителя 65
В убийстве девушки под Одессой подозревают 15-летнего парня 27
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ 13
На Донбассе из-за обстрела боевиков эвакуировали учеников из школы 32
Во Львове временно запретили катать людей на конных каретах 25
В Херсоне школьники устроили «разборки» со стрельбой 24
Под Киевом россиянин сломал флагшток с флагом ОУН 40
На Херсонщине в Днепре произошел массовый мор рыбы 21
На Закарпатье задержали 12 нелегалов 14
В Польше в результате ДТП пострадал украинец 17
Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен 1 военный 26
На Донбассе ранен украинский военный 18
Трое погибших после лобового столкновения на Николаевщине 28
На трассе Киев-Одесса в ДТП погиб человек 29

Вечером 4 ноября спасателям поступило сообщение, что во время сбора грибов в лесном массиве в районе с. Пацканево Ужгородского района заблудился местный житель 1990 года рождения (инвалид III группы).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГосЧС, для проведения поисковых работ были привлечены шесть спасателей Ужгородского горного поисково-спасательного отделения и около 15 человек местного населения.

В 02:00 5 ноября из-за сильного тумана поиски были приостановлены до наступления светового дня.

Уже в 07:00 спасатели возобновили поиски.

В 10:05 одной из поисковых групп, на расстоянии около пяти километров от населенного пункта, был найден мужчина без признаков жизни. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Проводятся следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги