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Народный депутат от «Слуги народа», бывший гендиректор «1+1 Media» Александр Ткаченко пользуется домом на Трухановом острове в Киеве по меньшей мере с 2016 года, однако до сих пор не декларировал этого.

Об этом сообщают журналисты проекта Bihus.info, ссылаясь на фотографии в соцсетях Ткаченко и его жены Анны.

Так, уже в 2016-м на их страничках начали появляться фотографии, сделанные возле этого поместья. С 2017 года семья публиковала подобные фотографии регулярно.

По документам это имение не является жилым объектом, а значится «административным зданием». Здание - в частной собственности Дениса Копылова - директор инвест-группы «Инэко» и совладельца ООО «Учебно-спортивный клуб «Украина».  Копылов подтвердил Bihus.Info, что именно он сдает дом Ткаченко в аренду.

Сам нардеп не внес в собственную электронную декларацию информацию ни о доме, ни о расходах на его аренду.

Ткаченко уверяет – арендует помещение только с весны 2019 года, а следовательно – в электронной декларации он должен появиться только в следующем году. Однако это утверждение опровергают фотографии из этого дома, которые публиковала семья Ткаченко несколько лет подряд.

В 2015 году журналисты канала «1+1» сделали серию материалов о незаконном поселении на Трухановом острове, в том числе – и о нецелевом использовании именно этой базы.

В 1994 году Киевсовет выделил землю на Трухановом острове для водноспортивной базы, затем несколько раз продлевал аренду.

В договоре по 2016 стоимость 4 га значилась 32 млн 257 тыс. грн, а стоимость аренды - почти миллион гривен (3%). Аренда предусматривалась на 15 лет.

В реестре прав на недвижимое имущество этот дом числится как нежилое административное здание.
ForUm

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