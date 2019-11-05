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Здоровье украинских политзаключенных – Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова – ухудшается, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правом человека Людмила Денисова.

Согласно уточненной информации, Джемиль Гафаров, который содержится в ФКУ СИЗО 5 ГУФСИН России по Ростовской области, находится в преддиализном состоянии и нуждается в срочной госпитализации.

Газиев, который находится в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области, имеет проблемы с кишечником и зубами. Он также нуждается в срочной госпитализации.

Омеров и Яников, которые находятся в ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю также имеют проблемы со здоровьем, которые требуют немедленного хирургического вмешательства.

«Срочно обратилась с соответствующей просьбой к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять безотлагательные меры для проведения полного медицинского обследования граждан Украины, по результатам которого предоставить соответствующую медицинскую помощь», - сообщила Денисова.

Гафаров, Газиев, Омеров и Яников были задержаны по подозрению в участии в запрещенной на территории РФ религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».
ForUm

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