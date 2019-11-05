Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать всех заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк.

«Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю», - написал он в Facebook.

Напомним, 4 ноября – годовщина смерти Катерины Гандзюк. В 40 городах Украины и мира состоялись акции «Год без Кати» с требованием справедливого расследования убийства херсонской активистки.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля 2018 в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.