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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать всех заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк.  

«Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю», - написал он в Facebook.

Напомним, 4 ноября – годовщина смерти Катерины Гандзюк.  В 40 городах Украины и мира состоялись акции «Год без Кати» с требованием справедливого расследования убийства херсонской активистки.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля 2018 в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.
ForUm

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