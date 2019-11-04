Сегодня путем тайного голосования членов НКРЭКУ председателем регулятора избран Валерий Тарасюк согласно статье 9 Закона Украины «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование y сферах энергетики и коммунальных услуг». Об этом сообщается на сайте ведомства.
Тарасюк родился в 1976 году в пгт Казанка Николаевской области. В 1998 году окончил Киевский университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений. 29 октября 2019 назначен на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
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