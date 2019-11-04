На время мощного обстрела позиций ВСУ российскими оккупантами в районе Новотошковского детей, находившихся в школе, эвакуировали в бомбоубежище, говорится в сводке штаба ООС.

«Жертв среди гражданского населения нет. После окончания обстрела обучение продолжилось», - сообщили в штабе.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

6 обстрелов наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

на окраине Новотошковское – из всего спектра вооружения, начиная из стрелкового оружия в минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм;

неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов;

вблизи Хутора Вольного – из СПГ;

в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Троицкого – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 10 обстрелов.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами (по графику продлится до 9 ноября).