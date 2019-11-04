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По ходатайству Мариупольской местной прокуратуры №2 жителю Мариуполя, подозреваемому в убийстве человека, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, следствием установлено, что 1 ноября 2019 года, около 15:00, 31-летний водитель автомобиля Audi Q7, двигаясь одной из автомагистралей в Левобережном районе Мариуполя, увидел, как перед его автомобилем пешеход переходит проезжую часть в неустановленном месте.

Резко остановив машину, водитель вышел из салона, чтобы выразить свое недовольство действиями нарушителя Правил дорожного движения. В ходе возникшей между ними ссоры пешеход достал из кармана нож и ударил им оппонента в грудную клетку, после чего с места происшествия скрылся, а раненый, пытаясь самостоятельно добраться до больницы, сел за руль, но через некоторое время умер, а его авто врезалось в дерево.

Пешехода-правонарушителя в тот же вечер задержали правоохранители.

В настоящее время 31-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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