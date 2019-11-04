В Виннице открыли первую полностью автоматизированную заправочную станцию. Комплекс работает без вспомогательного персонала, а все операции автовладельцы выполняют самостоятельно, сообщает Vinbazar.com.

На реализацию проекта ушло два года.

Как рассказал представитель компании «Global Energy» Максим Полищук, АЗС работает по принципу самообслуживания. Водитель приезжает, выбирает топливо (ДТ, 92 или 95 - ред.), вставляет пистолет в бак, а дальше на терминале вводит нужную сумму и вносит средства. Рассчитаться за горючее можно наличными, с помощью PayPass, банковской или специальной топливной карточкой. За каждое заправки клиент получает чек.

Разработчики утверждают, что подобная автоматизированная заправка первая в Украине.

В течение следующих дней на АЗС будет находиться консультант, который будет помогать водителям. За месяц обещают обустроить отдаленную поддержку через специальные устройства на самой станции.

Отсутствие персонала и потребности в содержании большого комплекса, влияет на стоимость топлива. В первый день работы услугами успели воспользоваться более полусотни человек.