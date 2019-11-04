В районе населенного пункта Чермалык Донецкой области российские оккупационные войска обстреляли БПЛА СММ ОБСЕ, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, сегодня представители миссии с помощью БПЛА типа «Квадро» наблюдали за ситуацией в районе населенного пункта Чермалык Донецкой области. Когда летательный аппарат пересек линию разграничения и выполнял свои функции на временно оккупированной территории, в 12.09, противник выпустил в его сторону восемь очередей из стрелкового оружия, а через семь минут - еще 5 очередей.

Кроме того, оккупанты совершили попытки влияния на работу БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы.

Представители СММ ОБСЕ, чтобы предотвратить потерю беспилотного летательного аппарата, вынуждены были посадить его в месте взлета, в районе Чермалыка.

В штабе подчеркнули, что такие действия вооруженных формирований Российской Федерации связаны с намерениями скрыть свою противозаконную деятельность на временно оккупированной территории Украины.