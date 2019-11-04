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Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 3 ноября уволил главу Государственного космического агентства Павла Дегтяренко, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Также Кабмин объявил конкурс на эту должность.

Кроме того, правительство назначило Сергея Масличенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Также Кабмин временно возложил исполнение обязанностей генерального директора Государственного авиационного предприятия «Украина» на Александра Пономаренко.

Также объявлены конкурсы на должности государственных секретарей Минэкоэнерго и Минрегиона, председателя Государственной экологической инспекции, заместителя председателя Государственной фискальной службы.

 
ForUm

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