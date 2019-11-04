Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании 3 ноября уволил главу Государственного космического агентства Павла Дегтяренко, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.
Также Кабмин объявил конкурс на эту должность.
Кроме того, правительство назначило Сергея Масличенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.
Также Кабмин временно возложил исполнение обязанностей генерального директора Государственного авиационного предприятия «Украина» на Александра Пономаренко.
Также объявлены конкурсы на должности государственных секретарей Минэкоэнерго и Минрегиона, председателя Государственной экологической инспекции, заместителя председателя Государственной фискальной службы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время