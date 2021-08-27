Вчера, 26 августа, Кабинет министров по результатам конкурса назначил Владимир Тафтая председателем Государственного космического агентства Украины, а Владимира Беню - его первым заместителем, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Тафтай с марта 2021 возглавляет ГКАУ, соответствующее решение Кабинет министров Украины принял в феврале 2021 года. С ним был заключен контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Чиновник имеет соответствующий опыт. Так с 2019 году Тафтай работал в Министерстве экономики начальником управления координации космической деятельности департамента стратегического развития сектора обороны и безопасности. Позже занимал должность вице-президента по корпоративному управлению ГП «Антонов».

В 2009-2019 годах он работал в бразильско-украинской компании «Алкантара Циклон Спейс», которая должна была предоставлять услуги по запуску в космос ракетой «Циклон-4».

С 2005-2009 годы Тафтай работал на «Южмаше».