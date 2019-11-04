Во Львове комиссия по туристической нагрузке приняла решение приостановить на неделю деятельность конных карет на территории города до выяснения обстоятельств травмирования 15-летней девушки.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В субботу вечером произошел инцидент с участием конной кареты, в результате которого девушка 15 лет перенесла 6-часовую операцию. Еще утром она находилась в реанимации. Сейчас ее состояние стабильное с положительной динамикой. Также травмы головы и вывихи получил кучер. К тому же, были травмированы две ноги лошади, которой было 6 лет (осколочные травмы), которые привели к летальному исходу.

Заместитель городского головы по вопросам развития и глава комиссии по туристической нагрузке Андрей Москаленко напомнил, что во Львове работают две компании, предоставляющие услуги по разрешению горсовета – Банас и Литовченко.

Также он добавил, что городской совет передал записи с камер видеонаблюдения правоохранительным органам.

«Видео с места событий были переданы правоохранительным органам. Так, на видеозаписи можно увидеть, какой яркости были вспышки от фейерверков вблизи карет. Именно поэтому ранее во Львове приняли решение о запрете фейерверков и петард на территории города. Принципиально важно, чтобы виновные были найдены и привлечены к ответственности», - добавил Москаленко.

Согласно принятым нормам, осуществлять перевозки в городе может только специальная порода лошадей, прошедших предварительную подготовку.

«У пострадавшей кобылы не было шансов на жизнь. Мы столкнулись с непониманием и агрессией со стороны толпы, поэтому обследовать животное ветеринары смогли только после транспортировки в конюшню. У нее были переломы сразу двух передних ног, что было совершенно не совместимым с жизнью», - рассказал чиновник.

«Мы очень долго готовим лошадей в город. Наши лошади адаптированы даже к петардам. Однако в данном случае речь идет не об обычной петарде, а о масштабном взрыве пиротехники в непосредственной близости от лошадей. Поскольку лошади не были к такому готовы, то произошла механическая реакция, и они повернули направо, где была пешеходная зона. Хочу отметить, что пешеходная зона покрыта зеркальной брусчаткой, поэтому только усиливала вспышки от взрывов, которые длились с высокой частотностью и скоростью. Лошади не привыкли к огню у себя под ногами и именно зеркальность усилила их страх», - отметила владелица «Каретного двора» Валентина Банас.

Напомним, 2 ноября на проспекте Свободы во Львове испуганные лощади, запряженные в прогулочную карету, выехали на центральную аллею, где отдыхали люди.

В результате 15-летняя девушка, которая сидела на скамейке, получила открытый перелом ноги.