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В Херсоне школьники устроили перестрелку на улице, один подросток госпитализирован, сообщает Типичный Херсон.

Отмечается, что вчера во второй половине дня в Детскую областную клиническую больницу доставлен херсонский подросток 15 лет.

У парня – ранения в зоне правого предплечья и правого бедра, причиной которых стали выстрелы из пневмата.

Оказалось, что подростковые уличные «разборки» на улице Вишневой (бывшая Блюхера) переросли в выяснение отношений при помощи оружия.

Подробности инцидента уточняются.

 
ForUm

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