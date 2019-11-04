В Херсоне школьники устроили перестрелку на улице, один подросток госпитализирован, сообщает Типичный Херсон.
Отмечается, что вчера во второй половине дня в Детскую областную клиническую больницу доставлен херсонский подросток 15 лет.
У парня – ранения в зоне правого предплечья и правого бедра, причиной которых стали выстрелы из пневмата.
Оказалось, что подростковые уличные «разборки» на улице Вишневой (бывшая Блюхера) переросли в выяснение отношений при помощи оружия.
Подробности инцидента уточняются.
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