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Укрзализныця планирует назначить 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования для перевозки пассажиров во время новогодних и рождественских праздников. Об этом заявил председатель правления Укрзализныци Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба компании.

«Круглогодичных поездов и назначенных дополнительных хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников», - сказал он.

По словам Кравцова, в целом Укрзализныця планирует за период указанных праздников увеличить объем пассажирских перевозок на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.

Он также добавил, что Укрзализныця продолжает работать над вопросом запуска новых международных железнодорожных маршрутов. «Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином», - уточнил Кравцов.
ForUm

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