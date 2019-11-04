В истории с захватом храма Украинской Православной Церкви в селе Старая Жадова Черновицкой области, на родине главы Православной Церкви Украины Епифания, появились новые подробности.

Фото: главком

Одной из причин перехода конфликта в активную фазу может быть попытка скрыть факт кражи денег из приходской казны УПЦ, сообщают «Вести».

«Речь о 73 тысячах гривен, которые исчезли из казны, когда наша казначей решила "уйти". Сейчас полиция расследует дело по факту исчезновения этих денег. В то же время, когда ушла наша бывшая казначей, и была проведена "фейковая" перерегистрация религиозной организации на основании копии Устава нашей общины», - рассказала член религиозной общины УПЦ села Старая Жадова, Валентина.

Также, по словам Валентины, пропали документы, подтверждающие право собственности на церковную недвижимость - по-видимому, речь идет о храме, в который попытались проникнуть представители общины ПЦУ.

«Вести» нашли документ, который свидетельствует о возбуждении Нацполицией уголовного производства по факту заявления от представителя общины УПЦ, Василия Гуцуляка.

«В своем заявлении он сообщил, что избранная казначеем общины гражданка Поляк Ольга Степановна присвоила финансовые средства в размере 72 тыс 992 грн, чем причинила указанной общине ущерб на указанную сумму», - говорится в выписке из Единого реестра досудебных расследований.

Также обнаружилось открытое письмо религиозной общины УПЦ к митрополиту ПЦУ Епифанию, подписанное еще в апреле. В нем жители села утверждают, что сумму, которую, по их словам, похитила из казны церкви Ольга Поляк, собирали «по крупице». И неожиданно добавляют: «Лишь после мы узнали, что Ольга Поляк, ваша, как в селе все ее называют, "крестная мама Епифания", бывшая кассиром нашей епархии (с 2014 года распоряжалась средствами нашей религиозной общины) присвоила все средства нашей епархии и выкрала документы на храм».

Согласно данным базы «Все жители Украины», гражданка с таким именем и фамилией, действительно, проживает в селе Старая Жадова. Она же фигурирует на видеозаписи, которую сделали жители села в разгар конфликта возле храма (на видео - в зеленом платке, с документами в руках).