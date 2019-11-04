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Вчера, 3 ноября, в селе Горонглаб Береговского района Закарпатской области на расстоянии 300 метров от государственной границы Украины пограничники обнаружили группу из 12 иностранцев, которые намеревались пересечь границу в сопровождении закарпатца, сообщает пресс-служба областной полиции.

Около 18.35 на линию «102» поступило сообщение от сотрдников Государственной пограничной службы о том, что их нарядом в 300 метрах от линии государственной границы задержали группу мигрантов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Береговского отдела полиции. Установлено, что группу иностранцев сопровождал 36-летний житель Берегово. Мигранты не имели при себе никаких документов, удостоверяющих их личность и давали бы право находиться на территории нашего государства.

В действиях закарпатца усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Сейчас с мужем работают полицейские.

Иностранцев доставили в пункт временного содержания нелегальных мигрантов Мукачевского пограничного отряда. В полиции выяснят причины, обстоятельства и основания их пребывания на территории Закарпатья.
ForUm

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