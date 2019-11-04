В Черновицкой области в селе Старая Жадова 1 ноября неизвестные срезали замки и проникли в храм Украинской Православной Церкви в честь Архистратигов Божиих Михаила и Гавриила.

Фото: Вести

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Вести» и Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ, инцидент произошел накануне поминального дня умерших – Родительской субботы.

«В храм проникли 7 человек, срезав замки. Цинизм в том, что они сделали это накануне Родительской субботы - дня, когда все идут в храм, поминать родственников. Несут калачи, свечи - а храм не может быть закрыт в такой день, ведь это большая служба, когда собирается все село», - уточнили в консистории Черновицко-Буковинской епархии.

Как сообщили жители села, на место выехал замначальника райуправления Нацполиции Украины.

«Сторона ПЦУ признала факт вторжения в церковь, признали, что срезали замки. Их было около 20 человек, наша община - более 100 жителей - пришла, возмутившись, к храму. Была толкотня, женщины тягали друг друга за волосы, но до существенного рукоприкладства не дошло. А у них был наготове автобус с молодыми людьми - его просто не решились использовать», - сказали жители села.

По словам местных жителей, полицейское руководство ждёт обе стороны во вторник для отбора показаний.

Религиозная организация села Старая Жадова, насчитывающая более 200 человек, проводила общеепархиальные сборы в феврале, подтвердив верность УПЦ. По мнению местных жителей, это стало своеобразным вызовом для руководства ПЦУ, ведь именно в этом селе вырос Епифаний (Думенко).

«Представьте, насколько это большой удар по их позициям - даже в родном селе Епифания никто не уважает его до такой меры, чтобы перейти в ПЦУ. Там попытались провести фиктивные сборы "религиозной общины" в начале марта […] и с тех пор в селе никто ПЦУ не видел», - рассказали в консистории.

По словам члена общины, местной жительницы Валентины, само собрание общины ПЦУ, 10 марта, было, по сути, сборами территориальной общины: в нем участвовали руководитель Райсовета, РГА, депутаты и привезенные из других сел сторонники ПЦУ.

«То есть - собрание территориальной общины, не религиозной. Тем не менее, они переименовали нашу религиозную организацию, опираясь на копию нашего Устава, которая была в их распоряжении - в апреле мы обратились с иском в суд, потребовав отмены распоряжения главы ОГА, зарегистрировавшего другую организацию на основе нашего Устава и без согласия общины», - сказала Валентина К., жительница Старой Жадовы.

По словам местных жителей, учредительное заседание суда запланировано на 2 декабря (дело очень долго "кочевало" между судами), а акция 1 ноября по срезанию замков не имеет «никакого законного обоснования».

«Сейчас полиция пытается разобраться, что произошло. Работает следственно-оперативная группа, она проводит на месте опрос, выясняя, кто именно ворвался в церковь. Это точно не члены нашей общины - мы их не знаем, возможно, это те, кто проводил "собрание" в марте», - пояснила Валентина.