также в разделеПроисшествия
На Закарпатье задержали 12 нелегалов 7
Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен 1 военный 25
На Донбассе ранен украинский военный 18
Трое погибших после лобового столкновения на Николаевщине 28
На трассе Киев-Одесса в ДТП погиб человек 29
Боевики на Донбассе вели обстрелы из гранатометов 12
Грузовик перевернулся и полностью перекрыл трассу в Тернопольской области 27
В Черкасской области легковушка врезалась в фуру 88
СБУ: На таможне в Николаеве миллионные злоупотребления 27
Пограничники задержали бывшего боевика «ДНР» 35
На Донбассе боевики из минометов обстреляли Новогригорьевку 32
После ДТП с участием патрульного автомобиля пострадали правоохранители 26
На Донбассе боевики 13 раз нарушали режим тишины 27
В Прилуках акции протеста – жители требуют расследовать смерть подростка 36
На Одесчине мужчина сорвал флаг Украины и вытер об него ноги 49
В ФСБ снова заявили о задержании украинца на въезде в Крым 33
Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, ранен военный 24
В Кропивницком грузовик врезался в авто полицейских, пострадали 2 правоохранителей 16

Вчера, 3 ноября, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два поляка, а украинец получил тяжелые травмы, сообщает «Польское радио».

По предварительным данным, в Великопольском воеводстве автомобиль Volkswagen Passat по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в дерево.

31-летний водитель и 39-летний пассажир, оба были жителями гмины Ленка-Опатовська, погибли на месте аварии.

21-летнего гражданина Украины в очень тяжелом состоянии перевезли на вертолете в больницу города Кемпне.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1401 грн.
15
Теги