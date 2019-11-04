Вчера, 3 ноября, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два поляка, а украинец получил тяжелые травмы, сообщает «Польское радио».

По предварительным данным, в Великопольском воеводстве автомобиль Volkswagen Passat по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в дерево.

31-летний водитель и 39-летний пассажир, оба были жителями гмины Ленка-Опатовська, погибли на месте аварии.

21-летнего гражданина Украины в очень тяжелом состоянии перевезли на вертолете в больницу города Кемпне.

