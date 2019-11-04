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За минувшие сутки, 3 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

у Песок и Пищевика - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем;

у Павлополя - из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 10 вражеских обстрелов:

неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;

вблизи Хутора Вольного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов;

трижды возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Зайцево - из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

неподалеку от Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и ручных и станковых противотанковых гранатометов;

у Новозвановки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 3 ноября, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции неподалеку Новолуганского. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
ForUm

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