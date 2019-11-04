За минувшие сутки, 3 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
у Песок и Пищевика - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем;
у Павлополя - из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано 10 вражеских обстрелов:
неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
вблизи Хутора Вольного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов;
трижды возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Зайцево - из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
неподалеку от Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов и ручных и станковых противотанковых гранатометов;
у Новозвановки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вчера, 3 ноября, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.
С начала этих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции неподалеку Новолуганского. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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