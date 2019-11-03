Российский журналист Аркадий Бабченко, выступающий против кремлевского режима, сообщил, что уехал из Украины.

Свое решение он аргументировал сменой власти в Украине.

«Если Украина выберет „кандидата Х“ — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса „я сваливаю“. Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал… Пацан сказал, пацан сделал», — написал Бабченко на своей странице в Facebook.

В своем посте он также упомянул возвращение в Украину бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова: «Портнов приехал — Бабченко уехал. Чем вы теперь недовольны-то. Поменяли хулигана».