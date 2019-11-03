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Президент Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником и выказал требование, чтобы они держали «порох сухим» и были гарантами тишины на Донбассе. Об этом сказано в поздравлении президента, опубликованном на его сайте в воскресенье, 3 ноября.

«Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать «порох сухим" и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения», - подчеркнул Зеленский.

Он пожелал воинам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и несокрушимой веры в нашу победу.

Ранее стало известно, что разведение сил в Золотом официально завершилось. ОБСЕ подтвердила разведение сил в Золотом. А в штабе ООС заявили, что в случае угрозы военнослужащие дадут адекватный ответ.

При этом в Петровском отложили разведение сил. Причиной перенесения даты стали обстрелы, которые в последний раз были зафиксированы 30 октября.

Напомним, в штабе ООС заявили, что никакой угрозы для местного населения в Золотом-4 после разведения войск не существует.
ForUm

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